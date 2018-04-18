Як Україна здобуватиме церковну незалежність

Наскільки є можливим створення в Україні помісної автокефальної православної церкви – це питання знову на порядку денному після зустрічі у вівторок президента України Петра Порошенка з керівниками парламентських фракцій. Петро Порошенко просив депутатів вже в четвер підтримати звернення до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням ухвалити рішення про автокефалію православної церкви в Україні. Таким чином це стане ще одним кроком у напрямку церковної незалежності України від Росії. Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили Сергій Здіорук, провідний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного Інституту стратегічних досліджень; Руслан Халіков, релігієзнавець; Олександр Палій, історик і політичний експерт.