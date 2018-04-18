У Раді зареєстрували постанову щодо помісної православної церкви в Україні

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про підтримку звернення президента України про автокефалію православної церкви в Україні

Авторами постанови, зареєстрованої сьогодні, є низка депутатів на чолі зі спікером Андрієм Парубієм.

«Роль Московського патріархату все дедалі частіше носить характер пропаганди анексії Криму та підтримки збройного втручання Росії на Сході. В таких умовах українське суспільство демонструє ще більшу підтримку об’єднання православної церкви та визнання її автокефалії», – йдеться в пояснювальній записці до постанови.

Президент України Петро Порошенко 17 квітня на екстреній зустрічі із головами парламентських фракцій попросив Верховну Раду підтримати звернення «президента і церковних ієрархів до Вселенському патріарха» щодо надання томосу (указ, декрет «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу – ред.) українській православній помісній церкві.

Перед цим 9 квітня президент України у Стамбулі мав зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм у його офіційній резиденції.

Очікується, що Верховна Рада розгляне звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про створення єдиної помісної православної церкви в Україні 19 квітня.

Українська православна церква Київського патріархату заявила, що «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» Вселенського патріарха Варфоломія.

Водночас в Українській православній церкві (Московського патріархату) вважають, що немає підстав для визнання Вселенським патріархом Варфоломієм «іншої української церкви».

Відповідно до Конституції, церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави.