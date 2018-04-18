Вперше більшість українців обирає проукраїнську церкву – Кошель

Для створення автокефальної церкви в Україні потрібна згода усіх помісних церков, в тому числі Московського патріархату, стверджує речник УПЦ (МП) Миколай Данилевич. Натомість архієпископ Київського патріархату Євстратій Зоря заперечує: Вселенський патріархат може надати томос Українській помісній церкві, а Московський патріархат може підтримати це рішення, якщо захоче.

17 квітня президент України Петро Порошенко під час екстреної зустріч із лідерами фракцій парламенту заявив, що Україна сьогодні як ніколи близька до появи власної автокефальної помісної церкви. Він розповів, що вирішив звернутися до Вселенського патріарха з проханням надати томос про Українську помісну автокефальну церкву.

Він висловив сподівання, що це рішення буде ухвалене до 1030-ї річниці хрещення України-Русі (влітку 2018 року).

Після зустрічі з президентом голова парламентської фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов заявив, що Верховна Рада розгляне звернення до Вселенського патріарха про створення помісної церкви 19 квітня.

Українська православна церква (Київського патріархату) «підтримує всі зусилля, спрямовані для подолання існуючого церковного розділення». За інформацією представників церкви, «зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення» Вселенського патріарха Варфоломія про створення в Україні єдиної помісної православної церкви.

Українська православна церква (Московського патріархату) заявила, що немає підстав для визнання Вселенським патріархом Варфоломієм «іншої української церкви», заявив Радіо Свобода речник УПЦ (МП) Климент.

Автокефалія затверджується всіма помісними православними церквами

Речник відділу зовнішніх церковних зв’язків Української православної церкви (Московського патріархату) Миколай Данилевич підкреслює: Москва заперечує не проти автокефальної української православної церкви, а проти «антиросійської автокефалії». Також стверджує, що схвалення Вселенського патріарха недостатньо, щоб отримати статус автокефальної церкви – потрібна домовленість на всеправославному рівні, яку затвердять усі помісні православні церкви.

«Автокефалія, згідно з домовленостями на всеправославному рівні, затверджується всіма помісними православними церквами. Вселенський патріарх може цьому сприяти, але він не може прийняти кінцеве рішення», – заявив Данилевич в ефірі «Ранкової Свободи».

«Як Україна входить в Європейський союз, і потрібно, щоб всі 28 країн погодились на входження України в ЄС, так і тут, всі 15 помісних церков мають затвердити українську автокефалію. Тому потрібно домовлятись з усіма, в тому числі з Москвою», – додає він.

Експерт з релігії, голова Комітету виборців України Олексій Кошель зазначає, що зараз немає передумов для створення єдиної помісної церкви в Україні.

«Можливо, є певна робота непублічна, яку проводить Адміністрація президента чи особисто Петро Порошенко, але ми не бачимо інформації, яка б давала нам підстави для подібного оптимізму», – констатує Кошель, проте звертає увагу на зміни в сприйнятті церкви українським суспільством.

Відбувається розуміння необхідності церкви, яка б перебувала на державницьких позиціях

«Зараз відбувається розуміння необхідності саме церкви, яка б перебувала на державницьких позиціях. За останні кілька років у нас відбувся просто кардинальний злам. Вперше ми побачили по результатах соціологічних опитувань, що переважна більшість українців віддає перевагу церкві Київського патріархату і основним маркером подібної позиції є проукраїнська позиція», – каже громадський діяч.

Архієпископ Чернігівський та Ніжинський, речник Української православної церкви (Київського патріархату) Євстратій Зоря вказує на незалежність Київського патріархату від зовнішніх впливів.

Київський патріархат довів, що ми є помісна православна церква

«Київський патріархат своїм існуванням довів, що ми є справді помісна православна церква і немає жодної інспірації чи залежності від будь-якого іншого центру. А от якраз церква Московського патріархату, на жаль, протягом існування від Харківського розколу в 1992 році довела, що вона в усіх своїх рішеннях є залежною від московського церковного центру», – переконаний він.

За словами Зорі, саме через позицію Московського патріархату помісні церкви не змогли узгодити питання про автокефалію.

Московський патріархат домовленості зірвав, не поїхавши на Всеправославний собор

«Коли було згадано про те, що треба домовлятись із 15 помісними православними церквами, то якраз Московський патріархат ці домовленості зірвав, не поїхавши на Всеправославний собор, про який домовлялись і на якому могло б бути обговорене і це питання, але воно не було навіть поставлене, і тому посилатись на те, що такі домовленості були з боку Московського патріархату, дивно. Ми переконані, що Вселенський патріархат поділяє таку думку, що він, як Матір-церква, як перший престол, має суверенне право видати такий томос, а потім ті церкви, які бажають приєднатись до цього рішення, до нього приєднаються», – сподівається архієпископ.

Релігієзнавець Дмитро Горєвой припускає: якщо заяви про автокефалію лунають на рівні президента, вочевидь, вони мають під собою підґрунтя.

Президент, швидше за все, заручився підтримкою Константинополя

«Якщо президент дуже потужно анонсував це питання, то, швидше за все, він заручився підтримкою Константинополя і навряд чи так публічно заявляв би про це, не будучи впевненим, що цей процес може статись реально. Бо якщо, не дай Бог, таке питання, яке він взявся вирішувати, прогорить, то це буде потужним ударом по його особистих електоральних позиціях», – міркує Горєвой.

За його словами, в Україні потужний соціальний запит на церкви, які не підпорядковуються Москві, а в разі виходу парафій з підпорядкування УПЦ (МП) Москва може втратити перше місце за чисельністю на православному просторі.

Швидше за все, визнають автокефальну церкву і Київський патріархат

«Швидше за все, визнають автокефальну церкву і Київський патріархат, які пізніше вже самі будуть вирішувати, як їм об'єднуватись. Думаю, до них ще приєднається частина громад УПЦ (Московського патріархату), проте достеменно не можу сказати, яка це буде частина», – прогнозує релігієзнавець.

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