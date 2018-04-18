Радіо Свобода Daily: Порошенко проситиме томос про Українську помісну автокефальну церкву

Власна автокефальна помісна церква?

Розпочнемо з гучної заяви президента України Петра Порошенка, який під час екстреної зустріч із лідерами фракцій парламенту заявив, що Україна сьогодні як ніколи близька до появи власної автокефальної помісної церкви. Порошенко також розповів, що вирішив звернутися до Вселенського патріарха з проханням надати томос про Українську помісну автокефальну церкву. Він висловив сподівання, що це рішення буде ухвалене до 1030-ї річниці хрещення України-Русі (влітку 2018 року).

Звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про створення єдиної помісної православної церкви в Україні Верховна Рада може розглянути вже завтра, 19 квітня.

«Ми знаємо прекрасно, що і президент, і Верховна Рада, і різні посланці тих чи інших політичних партій уже безліч разів зверталися до Вселенської патріархії із якимись пропозиціями, які абсолютно несумісні із церковними канонами і з філософією буття церкви. Тому ці заяви ми сприймаємо так само, як і попередні», – прокоментував нам речник УПЦ (МП) Климент.

Розмова «Схем» з Коломойським

Нещодавно журналісти програми «Схеми» зафіксували зустріч Ігоря Коломойського та його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова із колишнім головою Адміністрації президента Порошенка Борисом Ложкіним у Швейцарії. Про що міг домовлятися олігарх із «людиною президента»? Які у нього стосунки з українським правосуддям? Чому він так довго не з’являється в Україні? І кого буде підтримувати на наступних президентських виборах? Програма «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») вирішила опублікувати розмову із Ігорем Коломойським, записану 11 квітня телефоном.

Печерський районний суд Києва зняв арешт з рахунків компаній, пов'язаних з Олександром Януковичем. Втім його речник заперечив дане повідомлення й наголосив, що перелічені компанії не мають стосунку до Олександра Януковича.

Сьогодні Старобільський районний суд Луганської області допитає народного депутата Олега Ляшка у справі колишнього народного депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова.

У Кривому Розі трапилась жахлива ДТП. На одному з перехресть з другорядної дороги на головний проспект вискочив легковик і зіткнувся з маршруткою, повною пасажирів. Від удару мікроавтобус відкинуло на зустрічну смугу. Там якраз їхав автобус металургійного комбінату.

Новий прем’єр Вірменії та початок оксамитової революції

У Вірменії колишнього президента Сержа Сарґсяна таки призначили новим прем’єр-міністром – саме проти такого сценарію більше п’яти днів тривають масові протести на вулицях Єревану. Призначення означає, що новий прем’єр Серж Сарґсян отримує всю повноту влади в країні. Голосування в парламенті відбувалося в умовах облоги – вулиці оточили сили поліції, а до самої будівлі Національних зборів стягнули спецтехніку, в тому числі водомети. Поліція затримала більш аніж 80 мітингувальників.

А до цього лідер протестів Нікол Пашинян оголосив про «революційну ситуацію» в країні і початок «народної ненасильницької оксамитової революції», а також анонсував «найбільший мітинг в історії Вірменії». В інтерв’ю Вірменській службі Радіо Свобода Пашинян зазначив, що має на меті паралізувати роботу всієї державної системи. Що це означає і при чому тут Росія читайте у матеріалі.

Цілили в Telegram, влучили в російський інтернет-бізнес

У Росії тим часом заблокувати месенджер Telegram, який відмовився дати доступ російським спецслужбам до приватного листування користувачів, виявилося набагато складніше, ніж очікувала влада. Російський державний регулятор «Держкомнагляд» заблокував IP адреси в Telegram, який має 15 мільйонів користувачів у Росії, а потім ще 2,5 мільйона адрес, які працювали через американських інтернет-гігантів – Google та Amazon, бо таким чином частині користувачів вдавалося обходити заборону. Таким чином виявилися заблоковані користувачі програмами Google Cloud, тобто віртуальними сховищами даних. Таких постраждалих виявилося півтора мільйона і ще близько одного мільйона користувачів подібної служби компанії Amazon. Про блокування російського месенджеру, що потягнув за собою шкоду іншому бізнесу читайте тут.

Татова робота

І про відповідальність, розділену на двох. Швеція – серед світових лідерів у сфері гендерної рівності. Зокрема й тому, що догляд за дитиною там – це не лише жіноча робота. Чоловік зобов'язаний взяти щонайменше три місяці «декрету» із загалом 16 місяців відпустки. На цей час за ним зберігається 80% зарплатні. Наші кореспонденти розпитали шведських татусів як їм живеться у декреті.

Будьте турботливими і свідомими батьками!

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