Суд планує допитати Ляшка у справі «регіонала» Єфремова

Старобільський районний суд Луганської області планує допитати народного депутата Олега Ляшка у справі колишнього народного депутата від Партії регіонів Олександра Єфремова.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, допит Ляшка запланований на наступне засідання 18 квітня.

Під час сьогоднішнього засідання допитали свідка сторони обвинувачення – депутата Луганської міської ради щодо подій лютого-травня 2014 року в Луганській області.

Єфремова затримали 30 липня 2016 року в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня. 13 січня 2017 року Єфремова із Києва конвоювали до Старобільська, де він і нині перебуває під арештом.

Генеральна прокуратура України 4 січня 2017 року направила до суду обвинувальний акт стосовно Єфремова. Його обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА; у пособництві в захопленні Управління СБУ в Луганській області; у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України; в організаційному сприянні створенню й діяльності угруповання «ЛНР»; державній зраді.