Поліція вірменської столиці Єревана повідомляє про затримання станом на 12:30 за місцевим часом (11:30 за Києвом) 59 мітингувальників. Як повідомили Радіо Свобода в поліції Єревана, їх звинувачують в адміністративних правопорушеннях. Серед затриманих, зокрема, син опозиційного депутата парламенту Нікола Пашинян, який очолює протест проти призначення колишнього президента Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром країни. Сам Пашинян 17 квітня заявив, що починається «народна, ненасильницька оксамитова революція».