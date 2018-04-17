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17 Квітень 2018, Київ 15:18
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Вірменська поліція затримує активістів під час протестів у Єревані (відео)

Вірменська поліція затримує активістів під час протестів у Єревані (відео)
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Поліція вірменської столиці Єревана повідомляє про затримання станом на 12:30 за місцевим часом (11:30 за Києвом) 59 мітингувальників. Як повідомили Радіо Свобода в поліції Єревана, їх звинувачують в адміністративних правопорушеннях. Серед затриманих, зокрема, син опозиційного депутата парламенту Нікола Пашинян, який очолює протест проти призначення колишнього президента Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром країни. Сам Пашинян 17 квітня заявив, що починається «народна, ненасильницька оксамитова революція».

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