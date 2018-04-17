Вірменія: протестувальники блокують урядові будівлі в Єревані

У Вірменії протестувальники, які виступають проти призначення прем’єр-міністром країни колишнього президента Сержа Сарґсяна, почали блокувати урядові будівлі в Єревані.

17 квітня після мітингу на площі Франції в Єревані, на якому опозиційний депутат, лідер протестів Нікол Пашинян заявив про «революційну ситуацію» в країні й оголосив про початок «народної ненасильницької оксамитової революції», демонстранти рушили в бік урядових будівель.

Протестувальники оточили будівлі Генпрокуратури, Центрального банку, Касаційного суду, Комітету держприбутків, новий корпус уряду, де розташовані декілька міністерств, в тому числі Міністерство закордонних справ і Міністерство юстиції.

Протестувальники закликали співробітників міністерств до страйку.

Пашинян анонсував масштабну акцію протесту на вечір 17 квітня біля головної будівлі уряду.

На зауваження про те, що поліція пригрозила використовувати спецзасоби для розгону мітингу, Пашинян відповів: «Нехай спробує».

У парламенті Вірменії, Національних зборах, опівдні за місцевим часом стартувало спеціальне засідання, на якому мають обговорити кандидатуру екс-президента Вірменії Сержа Сарґсяна на посаду прем’єр-міністра і провести голосування з цього приводу.

Засідання парламенту Вірменії проходить в умовах, коли тисячі громадян перекривають вулиці Єревана, протестуючи проти обрання Сержа Сарґсяна прем’єром.

Поліція Єревана 17 квітня повідомила про затримання 59 мітингувальників. Як повідомили Радіо Свобода в поліції Єревана, їх звинувачують в адміністративних правопорушеннях. Серед затриманих, зокрема, – син опозиційного депутата парламенту Нікола Пашиняна, який очолює протест проти призначення колишнього президента Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром країни.

Сам Пашинян 17 квітня заявив, що починається «народна, ненасильницька оксамитова революція».

Після конституційних змін 2015 року прем’єр-міністр стає найвпливовішим чиновником у Вірменії. Опозиційні групи вважають, що реформа була проведена для того, щоб Серж Сарґсян зміг залишитися при владі після завершення його президентського терміну.

Нещодавно новим президентом Вірменії став однофамілець Сарґсяна – Армен Сарґсян. На відміну від інших вірменських президентів у пострадянський період, його обрав парламент, а не народ.