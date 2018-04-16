Вірменія: Сарґсяна висунули на посаду прем’єра, попри протести

Вірменські депутати запропонували кандидатуру Сержа Сарґсяна на посаду прем’єр-міністра, попри хвилю протестів, учасники яких звинувачують колишнього президента в намірі захопити владу.

Фракції владної Республіканської партії Вірменії і Вірменської революційної федерації «Дашнакцутюн» 16 квітня одноголосно підтримали кандидатуру Сарґсяна. Парламент має голосувати з цього приводу 17 квітня.

Тисячі вірмен останні чотири дні протестують проти наміру Сарґсяна стати новим головою уряду. Учасники акцій заблокували вулиці Єревана 16 квітня. Протестувальники блокували і станції метро в центрі міста.

Нікол Пашинян, головний організатор протестів, закликав до масштабних «акцій громадянської непокори», які паралізують рух у столиці Вірменії.

Протестувальники з вірменськими прапорами заблокували проспект Маршала Баграмяна, що веде до парламенту. Кордони поліції зупинили рух людей до будівлі Національних зборів.

У поліції раніше заявили, що акції протесту – незаконні «через порушення громадського порядку», і попередили, що представники правоохоронних органів можуть «зупинити» їх.

Опозиційні активісти заявляють, що зміни до Конституції Вірменії, які були ухвалені у грудні 2015 року і послабили владу президента, але посилили повноваження прем’єр-міністра, були розроблені спеціально для того, щоб дати змогу Сарґсянянові залишатися при владі після того, як закінчаться два його президентські терміни.

Нещодавно новим президентом Вірменії став однофамілець Сарґсяна – Армен Сарґсян. На відміну від інших вірменських президентів у пострадянський період, його обрав парламент, а не народ.