Протести в Єревані: про головне

Опозиційні активісти заблокували декілька доріг у столиці Вірменії Єревані – вони протестують проти запланованого призначення колишнього президента Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром, за призначення якого парламент має проголосувати вже 17 квітня.

Що відбувається?

Правляча Республіканська партія Вірменії висунула кандидатуру колишнього президента та лідера владної партії Сержа Сарґсяна на посаду прем’єр-міністра, і, як очікується, парламент має проголосувати за його призначення вже 17 квітня.

Активісти опозиції, які виступають проти цього рішення, заблокували в Єревані доступ до мосту «Ахтанак» та закрили вхід до станції метро в центрі міста приблизно на 10 хвилин. «Ахтанак» – один з декількох мостів, яким можна потрапити в центр Єревана з південних і південно-західних околиць міста.

Опозиційний депутат Нікол Пашинян, який очолює протести, раніше попереджав, що всі дороги в центрі Єревана, система метрополітену та кілька мостів будуть заблоковані. Він також закликав «всіх громадян» приєднатися до маршу до парламенту 16 квітня.

Влада: протести не завадять виборам

Поліція тим часом оголосила про те, що мітинги є незаконними, оскільки вони порушують право місцевих жителів вільно пересуватися містом. Тим не менше, в перебіг демонстрацій вони не втручалися.

У своїй заяві поліція попередила, що «право на мирні зібрання, які, тим не менше, порушують громадський порядок, не є абсолютним і може бути обмежене пропорційними діями поліції».

Вірменська революційна федерація «Дашнакцутюн», яка є коаліційним партнером правлячої партії Вірменії, вважає дії Пашиняна незаконними і заявляє, що вулиці повинні бути розблоковані.

Керівник парламентської фракції «Дашнакцутюна» Армен Рустамян впевнений, що завтра в парламенті вони безперешкодно оберуть прем’єр-міністра. Голова фракції Республіканської партії Ваграм Багдасарян також висловив сумніви щодо того, що протести зможуть завадити призначенню прем’єр-міністра.

Виклик конституційним змінам

Тисячі протестувальників мітингують у Єревані з 13 квітня, кидаючи виклик великим конституційним змінам, схваленим ще у грудні 2015 року, які послабили повноваження президента та посилили повноваження прем’єр-міністра.

Активісти опозиції стверджують, що ці зміни спеціально запровадили, щоб дозволити Сарґсяну продовжувати свою діяльність після того, як закінчилися два його президентські терміни.

Армен Сарґсян (який не має стосунку до однофамільця Сержа Сарґсяна) склав присягу на посаду президента 9 квітня. На відміну від попередніх президентів Вірменії пострадянської епохи, його обрали не шляхом всенародного голосування, а у парламенті.

Серж Сарґсян: я «готовий взяти на себе таку відповідальність»

Сам Серж Сарґсян у відповідь на питання щодо його подальшого перебування при владі заявив, що «готовий взяти на себе таку відповідальність».

«Мої партійні колеги підтримали пропозицію Карена Карапетяна (чинний прем’єр-міністр Вірменії – ред.) на засіданнях відповідних партійних органів, і я готовий взяти на себе таку відповідальність. Але нічого вічного не буває. Тому поряд зі своїми обов’язками, якщо, звичайно, моя кандидатура буде схвалена в парламенті, дуже багато часу збираюся приділяти передачі того досвіду, який я накопичив протягом багатьох років на різних посадах. Це дуже важливо. Ми повинні подумати про гідних молодих політиків, які є і серед республіканців, і поза партією. Нас чекає велика і корисна для Вірменії робота», – сказав Сарґсян в інтерв’ю російській газеті «Известия».