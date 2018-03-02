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03 Березень 2018, Київ 08:20
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Президента Вірменії вперше обирав парламент, а не громадяни (відео)

Президента Вірменії вперше обирав парламент, а не громадяни (відео)
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Парламент Вірменії 2 березня обрав Армена Сарґсяна наступним президентом країни. За 64-річного Сарґсяна проголосували 90 депутатів, 10 були проти й один утримався. Сарґсян є колишнім прем’єр-міністром Вірменії, а до голосування за його кандидатуру був послом у Великій Британії. Армен Сарґсян є наступником Сержа Сарґсяна, який, за словами лідерів опозиції, може тепер стати прем’єр-міністром і продовжувати контролювати владу. Після референдуму в грудні 2015 року Вірменія змінила форму правління з напівпрезидентської на парламентську республіку. Відтепер президент позбавлений права вето, на цю посаду терміном на сім років обирає парламент, а не загальнонаціональне голосування.

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