Парламент Вірменії 2 березня обрав Армена Сарґсяна наступним президентом країни. За 64-річного Сарґсяна проголосували 90 депутатів, 10 були проти й один утримався. Сарґсян є колишнім прем’єр-міністром Вірменії, а до голосування за його кандидатуру був послом у Великій Британії. Армен Сарґсян є наступником Сержа Сарґсяна, який, за словами лідерів опозиції, може тепер стати прем’єр-міністром і продовжувати контролювати владу. Після референдуму в грудні 2015 року Вірменія змінила форму правління з напівпрезидентської на парламентську республіку. Відтепер президент позбавлений права вето, на цю посаду терміном на сім років обирає парламент, а не загальнонаціональне голосування.