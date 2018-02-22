Вірменія привітала, а Туреччина засудила рішення парламенту Нідерландів про «геноцид» вірмен 

Міністерство закордонних справ Вірменії привітало рішення парламенту Нідерландів від 22 лютого визнати геноцидом масові вбивства вірмен в Османській імперії у 1915 році.

«Цим кроком парламент Нідерландів знову підтвердив свою прихильність до загальнолюдських цінностей і благородної справи запобігання геноцидам та злочинам проти людства», – йдеться у заяві.

Тим часом у МЗС Туреччини заявили, що «рішуче» засуджують цей крок. У заяві турецького зовнішньополітичного відомства вказали, що «рішення не є юридично обов’язковим або дійсним».

Анкара акцентувала увагу на тому, що уряд Нідерландів після голосування заявив, що рішення не стане офіційною політикою держави у цьому питанні.

22 лютого виконувач обов’язків міністра закордонних справ країни Сігрід Кааг заявила, що кабінет міністрів Нідерландів «продовжить проявляти стриманість» у політично чутливому питанні щодо масових вбивств вірмен в Османській імперії у 1915 році, які парламент вирішив визнати геноцидом.

Туреччина, яка є наступницею Османської імперії, відкидає звинувачення в геноциді 1915-1923 років. Анкара стверджує, що від 300 до 500 тисяч вірмен і таке ж число турків загинули в громадянській війні, коли вірмени повстали проти османських правителів і підтримали вторгнення російських військ.

Вірмени стверджують, що близько півтора мільйона людей були вбиті в Османській імперії під час насильства, яке спалахнуло у 1915 році. Багато країн підтримують Вірменію у визнання тієї різанини геноцидом – щонайменше 23 країни, включаючи Францію і Німеччину, визнали вбивства вірмен в Османській імперії геноцидом.