Парламент Нідерландів визнав геноцидом вбивства вірмен в Османській імперії

Нижня палата парламенту Нідерландів більшістю голосів підтримала визнання геноцидом масового вбивства вірмен в Османській імперії у 1915 році.

Попри таке голосування, виконувач обов’язків міністра закордонних справ країни Сігрід Кааг заявила, що кабінет міністрів «продовжить проявляти стриманість» у політично чутливому питанні.

Відносини між Туреччиною та Нідерландами погіршилися торік, коли Нідерланди відмовили турецьким міністрам в доступі до країни, щоб провести кампанію за референдум, який в підсумку відбувся і надав президенту Таїпу Ердогану більше повноважень.

Туреччина, яка є наступницею Османської імперії, відкидає звинувачення в геноциді 1915-1923 років. Анкара стверджує, що від 300 до 500 тисяч вірмен і таке ж число турків загинули в громадянській війні, коли вірмени повстали проти османських правителів і підтримали вторгнення російських військ.

Вірмени стверджують, що близько півтора мільйона людей були вбиті в Османській імперії під час насильства, яке спалахнуло у 1915 році. Багато країн підтримують Вірменію у визнання тієї різанини геноцидом – щонайменше 23 країни, включаючи Францію і Німеччину, визнали вбивства вірмен в Османській імперії геноцидом.