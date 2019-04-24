В Єревані провели смолоскипну ходу до роковин масових вбивств вірмен в Османській Імперії в 1915 році. «Повну і справедливу сатисфакцію» – головне і єдине гасло заходу, який відбувся 23 квітня увечері в центрі Єревана. Захід розпочався зі спалення турецького прапора. Деякі присутні потім запалили свої смолоскипи саме від тліючого полотнища. Мета ходи, як зазначали її учасники, вимагати від Анкари визнати, що те, що сталося 104 роки тому, – саме геноцид, а також домогтися виплат контрибуцій. Аналогічні ходи проводять із 2000 року і щороку до них приєднується все більше людей. Туреччина не згодна з тим, що в 1915 році відбувся геноцид вірмен. В Анкарі кажуть, що в ті роки в Османській Імперії загинуло безліч людей різних національностей. Отже, розмови про навмисне знищення тільки одного етносу бути не може, зазначають представники турецької влади. Із таким тлумаченням не згодні вже понад 20 країн світу, які визнали ті події геноцидом вірмен. Серед них Росія, Франція, Канада, Швейцарія, Нідерланди. А ще – 49 із 50 штатів США. (Відео Reuters)