У Вірменії тривають протести проти перепризначення Сержа Сарґсяна

У столиці Вірменії Єревані зранку 17 квітня сотні активістів опозиційного руху, що виступає проти продовження влади колишнього президента Сержа Сарґсяна на посаді прем'єр-міністра, знову перекривають вулиці. Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Деякі протестувальники залишали свої автомобілі на середині вулиці, мотивуючи це несправністю транспортних засобів. Активісти і прихильники опозиційного руху також використовували лавки, сміттєві баки та інші предмети.

На площі Франції в Єревані заступник начальника столичної поліції Валерій Осипян представив опозиційному депутату, лідеру ініціативи «Мій крок» Ніколу Пашіняну письмове повідомлення про те, що поліція ухвалила рішення про припинення демонстрацій.

Пашинян, однак, не читаючи документа, демонстративно розірвав його, заявивши: «У Вірменії почалася тотальна непокора».

Голосування з питання обрання Сержа Сарґсяна прем'єр-міністром заплановане у вірменському парламенті на сьогодні, 17 квітня.

46 людей звернулися 16 квітня по медичну допомогу після сутичок в Єревані, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я Вірменії. Серед постраждалих – шестеро поліцейських.