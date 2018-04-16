46 людей звернулися за медичною допомогою після сутичок в Єревані – МОЗ Вірменії

46 людей звернулися за медичною допомогою після сутичок в Єревані, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я Вірменії. Серед постраждалих – шестеро поліцейських.

«Деякі з пацієнтів, отримавши амбулаторну медичну допомогу, були виписані з установи», – заявили у відомстві.

У цивільних здебільшого поверхневі травми нижніх кінцівок, а в поліцейських – забої й порізи, розповіли в міністерстві.

16 квітня у Єревані Там сталися сутички між протестувальниками і поліцією, коли учасники акції намагалися пройти до будівлі парламенту.

Як повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода, поліція розтягла колючий дріт і застосувала спецзасоби, ймовірно, шумові гранати, щоб не пропустити учасників протесту до будівлі парламенту.

Від ранку 16 квітня сотні активістів і студентів, що підтримують рух на чолі з Ніколом Пашиняном, блокували низку центральних вулиць і перехресть вірменської столиці, що паралізувало рух транспорту на багатьох ділянках міста.

Протестувальники намагаються запобігти продовженню влади екс-президента Сержа Сарґсяна вже на посаді прем'єр-міністра. Голосування щодо кандидатури Сарґсяна призначене в парламенті на 17 квітня.