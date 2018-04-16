Сутички між протестувальниками і поліцією в Єревані: є постраждалі

Внаслідок протистояння між протестувальниками і поліцією на проспекті Баграмяна у столиці Вірменії, Єревані постраждали кілька демонстрантів, в тому числі лідер опозиційного руху, депутат Національних зборів Вірменії Нікол Пашинян.

Як повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода, поліція розтягла колючий дріт і застосувала спецзасоби, ймовірно, шумові гранати, щоб не пропустити учасників протесту до будівлі парламенту.

Після цього поліцейські в перших рядах тимчасово одягли протигази. Також поліція попередила демонстрантів, що ухвалене рішення про розгін демонстрації.

Лідера протестів Нікола Пашиняна доправили до медичного центру. Як повідомила Радіо Свобода депутат Національних зборів Вірменії Лена Назарян, у нього пошкоджена рука, а також є пошкодження в області обличчя.

​Лікар медцентру «Наірі» повідомив, що в медзакладі, крім Пашиняна, перебувають і троє поліцейських, поранені в результаті сутичок у центрі Єревана.

Пізніше через свою дружину Пашинян повідомив Радіо Свобода, що після того, як йому нададуть першу медичну допомогу, він повернеться до мітингувальників.

Від ранку 16 квітня сотні активістів і студентів, що підтримують рух на чолі з Ніколом Пашиняном, блокували низку центральних вулиць і перехресть вірменської столиці, що паралізувало рух транспорту на багатьох ділянках міста.

Протестувальники намагаються запобігти продовженню влади екс-президента Сержа Сарґсяна вже на посаді прем'єр-міністра. Голосування щодо кандидатури Сарґсяна призначене в парламенті на 17 квітня.