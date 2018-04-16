У ще одному місті Вірменії протестувальники перекрили головну вулицю

У третьому за величиною місті Вірменії Ванадзорі 16 квітня відбуваються акції протесту, учасники яких перекрили головну вулицю міста з вимогою не призначати екс-президента країни Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром.

Як повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода, десятки студентів оголосили страйк і маршем дійшли до центральної площі міста, скандуючи «Ми будуємо наше майбутнє!» й інші гасла.

Учасники акції закликають перехожих приєднатися до них.

Протести 16 квітня тривають і у столиці Вірменії, Єревані. Там сталися сутички між протестувальниками і поліцією, коли учасники акції намагалися пройти до будівлі парламенту.

Внаслідок протистояння постраждали кілька демонстрантів, в тому числі лідер опозиційного руху, депутат Національних зборів Вірменії Нікол Пашинян.

Як повідомляє Вірменська служба Радіо Свобода, поліція розтягла колючий дріт і застосувала спецзасоби, ймовірно, шумові гранати, щоб не пропустити учасників протесту до будівлі парламенту.

Від ранку 16 квітня сотні активістів і студентів, що підтримують рух на чолі з Ніколом Пашиняном, блокували низку центральних вулиць і перехресть вірменської столиці, що паралізувало рух транспорту на багатьох ділянках міста.

Протестувальники намагаються запобігти продовженню влади екс-президента Сержа Сарґсяна вже на посаді прем'єр-міністра. Голосування щодо кандидатури Сарґсяна призначене в парламенті на 17 квітня.