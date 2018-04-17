У Вірменії поліція затримала сина опозиційного лідера, протести тривають

У столиці Вірменії Єревані 17 квітня затриманий Ашот Пашинян – син опозиційного депутата парламенту Нікола Пашиняна, який очолює протест проти призначення колишнього президента Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром країни.

Всього, за даними вірменської служби Радіо Свобода, затримані близько 30 людей.

Зранку 17 квітня Нікол Пашинян заявив про початок «тотальних акцій непокори» і демонстративно розірвав повідомлення поліції з вимогою про припинення протестів, вручене йому заступником начальника поліції Єревана Валерієм Осіпяном.

Пашинян і його прихильники рухаються центральними вулицями Єревана, перекриваючи час від часу автомобільний рух. Опозиціонер закликав заблокувати всі підходи до будівлі парламенту Вірменії, де 17 квітня відбувається голосування за затвердження прем’єр-міністра.

Перед голосуванням владна Республіканська партія Вірменії і «Дашнакцутюн» одноголосно схвалили висунення Сержа Сарґсяна на цю посаду.

Учасники протестів звинувачують Сарґсяна в захопленні влади в країні. Він уже обіймав пост прем'єра Вірменії в 2007 – 2008 роках, а з 2008 до 2018 року був президентом. Після конституційної реформи, яка завершилася в цьому році, Вірменія переходить до парламентської форми правління. Керуватиме державою тепер прем’єр-міністр.