Число затриманих у Єревані сягнуло 59 – поліція

Поліція вірменської столиці Єревана повідомляє про затримання станом на 12:30 за місцевим часом (11:30 за Києвом) 59 мітингувальників.

Як повідомили Радіо Свобода в поліції Єревана, їх звинувачують в адміністративних правопорушеннях.

Раніше повідомляли про 29 затриманих, серед яких, зокрема, син опозиційного депутата парламенту Нікола Пашиняна, який очолює протест проти призначення колишнього президента Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром країни.

Сам Пашинян 17 квітня заявив, що починається «народна, ненасильницька оксамитова революція».

«Офіційно заявляю, що в країні революційна ситуація», – сказав він.

У парламенті Вірменії, Національних зборах, опівдні за місцевим часом стартувало спеціальне засідання, на якому мають обговорити кандидатуру екс-президента Вірменії Сержа Сарґсяна на посаду прем’єр-міністра і провести голосування з цього приводу.

Засідання парламенту Вірменії проходить в умовах, коли тисячі громадян перекривають вулиці Єревана, протестуючи проти обрання Сержа Сарґсяна прем’єром.

Після конституційних змін 2015 року прем’єр-міністр стає найвпливовішим чиновником у Вірменії. Опозиційні групи вважають, що реформа була проведена для того, щоб Серж Сарґсян зміг залишитися при владі після завершення його президентського терміну.

Нещодавно новим президентом Вірменії став однофамілець Сарґсяна – Армен Сарґсян. На відміну від інших вірменських президентів у пострадянський період, його обрав парламент, а не народ.