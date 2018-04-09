Вірменія відсьогодні переходить до парламентської форми правління

У Вірменії новообраний президент Армен Саргсян сьогодні склав присягу і вступив на посаду президента.

Національні збори Вірменії 2 березня обрали Армена Саргсяна четвертим президентом Вірменії.

Після схвалених у Вірменії в 2015 році конституційних змін країна переходить на парламентську форму правління, основний етап якої завершиться сьогодні, 9 квітня, після вступу нового президента Армена Саргсяна на посаду.

Крім того, сьогодні будуть припинені повноваження чинного президента Вірменії Сержа Саргсяна, а уряд подасть у відставку. Прем’єр-міністр буде обраний парламентом 17 квітня.

Відповідно до конституційних поправок, виконавча влада в Вірменії буде зосереджена в руках саме прем’єр-міністра, в той час як президент країни виконуватиме швидше церемоніальну функцію.

Серж Саргсян є лідером правлячої Республіканської партії Вірменії, в якій не приховують планів щодо висунення його на посаду прем’єр-міністра.

Низка опозиційних груп Вірменії заявили про активну протидію таким сценарієм, зокрема за допомогою протестів.