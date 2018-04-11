Відео, яке транслювалося наживо в YouTube з вірменського парламенту фіксувало, як опозиційні депутати запалили димові шашки. Протестувальники закликали до мітингу 13 квітня проти планів колишнього президента Сержа Сарґсяна висуватися на посаду прем’єр-міністра країни наступного тижня. Другий президентський термін Сарґсяна закінчився 9 квітня 2018 року, коли його однофамілець Армен Сарґсян склав присягу президента. Згідно конституційних змін, посада прем’єр-міністра нині має більше повноважень ніж посада президента. Термін президентства тепер обмежений одним семирічним терміном.