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11 Квітень 2018, Київ 18:57
Відео

Вірменські депутати запалили у парламенті димові шашки (відео)

Вірменські депутати запалили у парламенті димові шашки (відео)
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Відео, яке транслювалося наживо в YouTube з вірменського парламенту фіксувало, як опозиційні депутати запалили димові шашки. Протестувальники закликали до мітингу 13 квітня проти планів колишнього президента Сержа Сарґсяна висуватися на посаду прем’єр-міністра країни наступного тижня. Другий президентський термін Сарґсяна закінчився 9 квітня 2018 року, коли його однофамілець Армен Сарґсян склав присягу президента. Згідно конституційних змін, посада прем’єр-міністра нині має більше повноважень ніж посада президента. Термін президентства тепер обмежений одним семирічним терміном.

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