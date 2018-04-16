Опозиційні активісти заблокували декілька доріг у столиці Вірменії Єревані – вони протестують проти запланованого обрання колишнього президента Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром, за призначення якого парламент має проголосувати вже 17 квітня. Опозиційний депутат Нікола Пашинян, який очолює протести, раніше оголосив, що всі дороги у центрі Єревана, лінія метро і кілька мостів будуть заблоковані. Він закликав «усіх громадян» вийти до парламенту 16 квітня. (Вірменська редакція Радіо Свобода)