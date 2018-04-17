Український суд зняв арешт з рахунків компаній, пов'язаних з сином Януковича

Печерський районний суд Києва зняв арешт з рахунків компаній, як повідомляє «Українська правда», пов'язаних з Олександром Януковичем, сином екс-президента України Віктора Януковича, який втік до Росії. Два рішення Печерського районного суду Києва – від 16 лютого і 2 квітня 2018 року – були опубліковані 17 квітня в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Йдеться про рахунки дев'яти фірм: ТОВ «Араніт К», ТОВ «Квардіс Н», ТОВ «Тіпікон А», ТОВ «Вектор-Перспектива», ТОВ «Компанія з управління активами «ВБР-ІНВЕСТ», ТОВ «Ді Соуз», ТОВ «Мелон 8», ТОВ «Бенефіт-Консалт» і ТОВ «Лайтрум». Всі вони були відкриті у «Всеукраїнському банку розвитку», який також належав Януковичу молодшому.

Слідчі стверджували, що на рахунки цих компаній ймовірні фігуранти справи перерахували в цілому майже 550 мільйонів гривень і понад 27 мільйонів доларів, коли виводили державні кошти через регіональні відділення «Укрзалізниці».

Однак Печерський районний суд в своєму рішенні вказав, що правами на арештовані рахунки наразі володіє ТОВ «Аскор-Інвест», при цьому підозр у справі досі не оголошено. «Слідчим не доведено, що кошти на вказаних рахунках є предметом злочинної діяльності», – сказано в рішенні суду.

Речник Олександра Януковича Юрій Кірасір​ спростовує повідомлення про зняття арешту з банківських рахунків низки компаній Олександра Януковича.

«Зазначені в рішенні суду компанії не мають ніякого стосунку до Олександра Януковича і його активів. Тиражування низкою ЗМІ інформації з заголовком «з банківських рахунків компанія О. Януковича суд зняв арешт» не більше ніж спроба створити гучний інформаційний привід там, де його немає», – написав заявив речник Януковича-молодшого Юрій Кірасір на своїй сторінці в Facebook.

За його даними, як і раніше, перебувають під арештом банківські рахунки компанії «МАКО Холдинг», акціонером якої є Олександр Янукович.

Радіо Свобода надсилає запит до Нацполіції у зв’язку повідомленням про зняття арешту з рахунків компаній, пов’язаних з сином Януковича.

За даними спецпроекту «Настоящее время», саме Олександр Янукович під час правління свого батька був «основною людиною, через якого йшли всі гроші в сім'ю».

Після того, як екс-президент України після Майдану, навесні 2014 року, втік з країни в Росію, його майно в Україні було заарештоване.

Українська прокуратура неодноразово стверджувала, що на рахунках «сім'ї Януковича» тільки в Україні було заблоковано 1,42 мільярда доларів. Сам Віктор Янукович при цьому стверджував, що «ні в одному банку світу» немає його грошей і що всі заощадження були саме на заблокованих рахунках в Україні.

За деякими даними, гроші, пов'язані з Віктором Януковичем, були конфісковані і надійшли в бюджет ще в кінці 2017 року, після чого були направлені компаніям, близьким до нинішнього президента Петра Порошенка. Після цього генпрокурор України Юрій Луценко анонсував повернення в бюджет країни ще 5 мільярдів гривень з коштів колишнього президента України, а також те, що цей процес «буде більш організованим».

Оригінал – на сайті спецпроекту «Настоящее время»