НБУ: суд не задовольнив позов сина Януковича про відшкодування 1,6 мільярда гривень

Печерський районний суд Києва 14 листопада не задовольнив позовні вимоги сина колишнього президента України Віктора Януковича, Олександра Януковича, про відшкодування збитків у розмірі 1,6 мільярда гривень, повідомляє прес-служба Національного банку України.

У Нацбанку зазначають, що суд дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволення позову.

У серпні Олександр Янукович подав до суду позов проти Нацбанку з вимогами про відшкодування збитків у зв’язку з виведенням з ринку ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», акціонером якого він є.

У вересні 2014 року Національний банк України визнав «Всеукраїнський банк розвитку» Олександра Януковича проблемним, а у листопаді 2014 року – неплатоспроможним. Нині банк перебуває у процесі ліквідації, яка, як повідомляли у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, триватиме до 22 грудня 2017 року.

У НБУ також додають, що у січні 2016 року Вищий адміністративний суд підтвердив правомірність визнання Нацбанком «Всеукраїнського банку розвитку» неплатоспроможним.