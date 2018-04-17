Речник про зняття арешту: ці компанії не мають стосунку до Олександра Януковича

Речник Олександра Януковича, сина колишнього президента Віктора Януковича, спростовує повідомлення про зняття арешту з банківських рахунків низки компаній Олександра Януковича.

«Зазначені в рішенні суду компанії не мають ніякого стосунку до Олександра Януковича і його активів. Тиражування низкою ЗМІ інформації з заголовком «з банківських рахунків компанія О. Януковича суд зняв арешт» не більше ніж спроба створити гучний інформаційний привід там, де його немає», – написав заявив речник Януковича-молодшого Юрій Кірасір на своїй сторінці в Facebook.

За його даними, як і раніше, перебувають під арештом банківські рахунки компанії «МАКО Холдинг», акціонером якої є Олександр Янукович.

Радіо Свобода надсилає запит до Нацполіції у зв’язку повідомленням про зняття арешту з рахунків компаній, пов’язаних з сином Януковича.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Печерський райсуд 14 лютого зняв арешт з рахунків компаній, пов’язаних з Олександром Януковичем. За даними видання «Українська правда», арешти були накладені у 2015 і 2016 році у справі про заволодіння державними коштами через регіональні відділення «Укрзалізниці», йдеться про 12 фірм, підконтрольних службовим особам банку Януковича-молодшого, у лютому суд скасував арешт рахунків 9 фірм.