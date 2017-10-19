Суд ЄС підтвердив правомірність санкцій для Януковича і його сина

Суд Європейського союзу підтвердив правомірність застосування санкцій проти екс-президента України Віктора Януковича і його сина Олександра у вигляді замороження активів на період від 6 березня 2015 року до 6 березня 2016 року. Рішення, ухвалене за апеляційною скаргою Януковичів, опубліковане на сайті Суду ЄС 19 жовтня.

«Цим рішенням суд підтвердив замороження активів Віктора Януковича й Олександра Януковича на період з 6 березня 2015 року до 6 березня 2016 року», – йдеться у повідомленні суду.

Йдеться про позов Януковичів, в якому вони оскаржили рішення суду ЄС, ухвалене рік тому. 15 вересня 2016 року чільний суд Європейського союзу підтвердив законність заморожування активів колишнього президента України Віктора Януковича, його сина Олександра і колишнього голови адміністрації президента Андрія Клюєва за період від березня 2015-го до березня 2016 року.

Суд загальної юрисдикції ЄС, орган Суду Європейського союзу, що є найвищим судовим органом ЄС, розглянувши їхні скарги, тоді ухвалив, що санкції проти цих трьох осіб через незаконне привласнення грошових коштів визнані законними.

Водночас суд постфактум визнав невідповідним нормам замороження активів Януковичів та Клюєва, накладене на початковій стадії, з березня 2014-го по березень 2015 року.

Віктор і Олександр Янукович оскаржили торішнє рішення в Європейському суді, який розглядає апеляції на рішення, ухвалені в першій інстанції Суду ЄС.

Вища палата Суду ЄС повністю підтвердила попереднє рішення, визнавши законними санкції проти Януковичів у вигляді заморожування активів.

Суд, зокрема, вказав, що «побоювання Віктора Федоровича Януковича і Олександра Вікторовича Януковича про упередженість української судової системи не можуть ставити під сумнів обґрунтованість звинувачень проти них за конкретними випадками розкрадання державних коштів».

Міністр юстиції України Павло Петренко раніше заявив, що, «за різними оцінками експертів і правоохоронних органів, режимом Януковича за неповні чотири роки було виведено з країни і вкрадено з державного бюджету від 20 до 30 мільярдів доларів».

Рада ЄС уперше запровадила санкції проти деяких колишніх українських високопосадовців у березні 2014 року терміном на один рік. Згодом вони кілька разів подовжувалися.