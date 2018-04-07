Чільний представник Єврокомісії заявив про ставлення до «Північного потоку-2»

Чільний представник Європейської комісії на зустрічі з міністром енергетики і вугільної промисловості України в Києві заявив про ставлення до планованого Росією газопроводу в обхід України «Північний потік-2», повідомив прес-центр українського уряду.

За цим повідомленням, генеральний директор Генерального директорату з питань енергетики Європейської комісії Домінік Рісторі на зустрічі з міністром Ігорем Насаликом заявив, що підтримує позицію України щодо газопроводу «Північний потік-2».

«Наша позиція чітка: ми вважаємо, що «Північний потік-2» не сприяє диверсифікації джерел і маршрутів постачання газу. Він не буде підтриманий фінансово з боку ЄС», – наводить прес-служба слова Рісторі.

За повідомленням, представник європейської сторони звернув увагу на значний прогрес у просуванні реформ та відзначив результати, які продемонструвала українська сторона, особливо щодо трансформації енергетичного ринку, назвавши їх разючими.

«Ми продовжимо підтримувати Україну у реформуванні газової та електроенергетичної сфер, нарощуванні потенціалу незалежного регулятора та в русі України щодо анбандлінгу (передачу функцій видобування газу, його транспортування і розподілу незалежним компаніям – ред.). Це однозначно дозволить залучити інвесторів та побудувати партнерські зв’язки з компаніями у Європі», – заявив також Домінік Рісторі.

Коли відбулася ця зустріч, у повідомленні не уточнено.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Словаччину. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію в Нідерландах.

Критики вважають, що, на відміну від першої черги, вже наявного газогону «Північний потік», планована друга не має економічного обґрунтування і є суто політичним проектом Кремля, що має на меті збільшити залежність Європи від російського газу.

Серед таких критиків – не тільки Україна, а й США, а в Євросоюзі Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, і Європейський парламент, а також низка країн, у першу чергу зі Східної Європи. У Єврокомісії, зокрема, заявляли, що в разі побудови газопроводу «Північний потік-2» (Nord Stream-2) будуть порушені принципи прозорості, недискримінаційності і рівного доступу. У США неодноразово заявляли, що «Північний потік-2» є об’єктом політизації енергетики й «інструментом російської агресії» і підриває спроби Європи стати менш залежною від російських ресурсів.

Але інша низка європейських країн, у першу чергу Німеччина, продовжують підтримувати цей проект, який там натомість називають «суто комерційним».