Рада закликає міжнародну спільноту зробити все можливе для заборони «Північного потоку-2»

Верховна Рада звернулася до міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва газопроводу «Північний потік-2». За схвалення відповідного звернення проголосували 266 депутатів за мінімально необхідних 226.

«Продовжується реалізація проекту «Nord Stream 2». Безумовним результатом створення цих газопроводів стане утвердження абсолютної монополії Росії на газовому ринку Європи. В такому разі «Газпром» отримає контроль над обсягом і ціною всього газового ринку континентальної Європи, а також фізичну можливість взагалі відмовити в постачанні газу країнам Центральної Європи – які сьогодні сумлінно купують в монополіста газ за міжнародно визнаними комерційними контрактами», – мовиться у звернені.

Депутати закликають міжнародну спільноту зробити все можливе для цілковитої і незворотної заборони на побудову «Північного потоку-2» і не брати ніякої участі в підготовці, фінансуванні чи лобіюванні цього проекту.

На початку березня речник німецького уряду Штеффен Зайберт заявив, що новий газопровід через Балтійське море в обхід України «є виключно комерційним проектом», однак додав, що «в інтересах Німеччини та Європи, щоб Україна продовжила відігравати роль у транзиті російського газу».

У США неодноразово заявляли, що «Північний потік-2» є об’єктом політизації енергетики і підриває спроби Європи стати менш залежною від російських ресурсів.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію у Нідерландах.