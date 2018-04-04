Президент США Дональд Трамп розкритикував Німеччину за підтримку «Північного потоку-2». Прес-служба Білого дому передає, що президент зробив заяву під час зустрічі з литовською колегою Далею Грибаускайте 3 квітня.

«НАТО отримало мільярди доларів через мене, тому що я сказав багатьом країнам: «Ви несправедливі, ви не платите». Чи це правильно? Багато країн не платили. І зараз Німеччина сплачує 1 відсоток (ВВП – ред.), і вони навіть не платять повний 1 відсоток. Німеччина заводить трубопровід у Росію, вона планує заплатити Росії мільярди доларів за енергію. І я кажу: «Що відбувається?» – сказав Трамп.

Він додав, що подібна ситуація є «неправильною».

5 березня спікер німецького уряду Штеффен Зайберт заявив, що новий газопровід через Балтійське море в обхід України «є винятково комерційним проектом», однак додав, що «в інтересах Німеччини та Європи, щоб Україна продовжила відігравати роль у транзиті російського газу».

27 березня компанія Nord Stream 2 AG заявила про отримання дозволу на будівництво і експлуатацію газопроводу в німецькій виключній економічній зоні. Проектна компанія зазначила, що німецьке Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії видало дозвіл на будівництво 30-кілометрової ділянки.

У США неодноразово заявляли, що «Північний потік-2» є об’єктом політизації енергетики і підриває спроби Європи стати менш залежною від російських ресурсів.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію у Нідерландах.