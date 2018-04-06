У Єврокомісії заявляють, що «Північний потік-2» порушить принципи прозорості і доступу

У Єврокомісії заявляють, що у разі побудови газопроводу «Північний потік-2» (Nord Stream-2) будуть порушені принципи прозорості, недискримінаційності і рівного доступу. Про це заявив генеральний директор Генерального директорату з питань енергетики Європейської комісії (ЄК) Домінік Рісторі.

«Наша позиція чітка: ми вважаємо, що Nord Stream-2 не сприяє диверсифікації джерел і маршрутів постачання газу», – сказав він під час брифінгу у Києві.

На початку березня речник німецького уряду Штеффен Зайберт заявив, що новий газопровід через Балтійське море в обхід України «є виключно комерційним проектом», однак додав, що «в інтересах Німеччини та Європи, щоб Україна продовжила відігравати роль у транзиті російського газу».

У США неодноразово заявляли, що «Північний потік-2» є об’єктом політизації енергетики і підриває спроби Європи стати менш залежною від російських ресурсів.

Проект «Північний потік-2» має постачати газ із родовищ на півночі Росії безпосередньо до Німеччини дном Балтійського моря, оминаючи традиційні транзитні маршрути через Україну і Польщу. Проект має розширити здатності вже збудованого першого «Північного потоку». Компанія Nord Stream 2 AG («Північний потік-2»), що займається плануванням будівництва, належить російському «Газпромові» на 100 відсотків через його філію у Нідерландах.