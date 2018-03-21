Трампу та Юнкеру дорікають за привітання Путіна з перемогою на критикованих виборах

Президент США Дональд Трамп та президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер зазнали критики за те, що стали одними з найвищих міжнародних посадовців, які беззастережно привітали Володимира Путіна з початком його четвертого терміну на посаді.

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​Інші західні лідери також визнали перемогу Путіна, але такі як президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Анґела Меркель формально написали про побажання президенту Росії, обійшовшись без слів, що вони «вітають» його обрання.

Речниця Білого дому Сара Сандерс підтвердила журналістам у вівторок, що у телефонній розмові з Путіним президент Трамп не порушував питання справедливості російських виборів.

«Ми не маємо диктувати процедури в інших країнах. Ми знаємо, що Путіна в його країні обрали», – підкреслила речниця.

Дональд Трамп, за словами Сандерс, також не згадував про стурбованість, висловлену у нещодавній спільній заяві керівників США, Британії, Франці та Німеччини через можливу причетність Росії до застосування нервово-паралітичної отрути в англійському містечку Солсбері.

Доброзичливість Трампа до Путіна скритикували провідні сенатори від його Республіканської партії, які назвали російські вибори фіктивними.

Лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл сказав про «брак довіри до результатів підрахунку голосів».

Сенатор – ветеран Джон Маккейн закинув Дональду Трампу: «Американський президент не веде за собою вільний світ, якщо вітає диктаторів з перемогами на фіктивних виборах».

Тим часом у Брюсселі Євродепутат, колишній прем’єр-міністр Ґі Верговстадт заявив, що «це не час для привітань».

«Нам завжди буде потрібний діалог з Росією, але тісніші відносини можуть бути за умови поваги до засадничих цінностей та міжнародного порядку, базованого на правилах», – написав політик у Twitter.

Лідер британської Консервативної партії у Європарламенті Ашлі Фокс назвав лист президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера з привітаннями Путіна «ганебним».

Заява Юнкера обурила низку політиків у Лондоні і додала аргументів прихильникам виходу країни з ЄС, оскільки її час і тон ставить під сумнів спільну позицію Європи на тлі підозр про застосування елементів хімічної зброї при спробі убивства Сергія Скрипаля у Солсбері.

Привітання Юнкера з’явилося в день, коли 23 російських дипломати з родинами були змушені покинути Велику Британію відповідно до санкцій, оголошених Лондоном.

Британський євродепутат Ашлі Фокс скритикував президента Єврокомісії за те, що той не згадав напад із застосуванням нервово-паралітичної отрути проти «невинних людей у моєму виборчому окрузі», та назвав його послання Путіну «тошнотворним».