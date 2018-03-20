Трамп заявляє, що привітав Путіна і хоче з ним зустрітися

Президент США Дональд Трамп заявляє, що привітав свого російського колегу Володимира Путіна з переобранням на новий президентський термін.

Як заявив Трамп 20 березня, він хоче зустрітися з Путіним у «недалекому майбутньому», щоб обговорити гонку озброєнь, Україну, Сирію і Північну Корею.

Раніше чиновники Білого дому повідомили, що Трамп розмовляв по телефону з Путіним, але про деталі розмови не інформували.

Водночас у Кремлі заявили, що Трамп привітав Путіна з переобранням на четвертий президентський термін. У прес-службі російського президента заявили, що телефонна розмова відбулася «за ініціативою американської сторони».

«Лідери висловилися на користь розвитку практичної взаємодії на різних напрямках, в тому числі в питаннях забезпечення стратегічної стабільності і боротьби з міжнародним тероризмом. Зокрема, підкреслена важливість скоординованих зусиль з обмеження гонки озброєнь», – йдеться в заяві Кремля.

За попередніми даними, Путін перемагає на виборах президента Росії, що відбулися 18 березня. За даними російської ЦВК, він набирає 76,7% голосів.

В ОБСЄ заявили, що виборам у Росії бракувало реальної конкуренції.

Це буде вже четвертий 6-річний термін президентства Путіна. 65-річний Володимир Путін фактично керує Росією з 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. У 2008 – 2012 роках президентом був обраний Дмитро Медведєв. Сам Путін не балотувався на виборах через законодавчі обмеження. У цей період він обіймав посаду прем’єр-міністра.

Останнім часом відносини між Заходом і Росією вкотре погіршилися через отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки. Британські слідчі заявляють, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», виготовленою в Росії. Влада Британії поклала відповідальність за цей злочин на російську владу. Москва звинувачення відкидає.