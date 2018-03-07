Трамп пообіцяв «сильно» відповісти на нові втручання Росії у вибори

США не дозволять Росії втрутитись у вибори до Конгресу в 2018 році і дадуть сильну відповідь на будь-які дії такого характеру. Про це президент США Дональд Трамп заявив у вівторок.

Ми не хочемо, щоб наша система голосування була будь-яким чином уражена. Ми цього не допустимо. Ми сильно будемо цьому протидіяти

«Ми не хочемо, щоб наша система голосування була будь-яким чином уражена. Ми цього не допустимо. Ми сильно будемо цьому протидіяти», – відзначив президент США.

«Ми дуже глибоко вивчаємо ситуацію і висунемо дуже сильні пропозиції з питання виборів 2018 року», – додав Трамп.

Водночас президент США заявив, що у минулому втручання Росії не мало жодного впливу на голосування у США і, окрім Москви, у вибори в Америці могли втручатись і інші країни та особи.

Президент США є постійним об'єктом критики за буцімто недостатньо сильну відповідь за втручання Росії у президентські вибори у США 2016 року.

Американські спецслужби дійшли висновку, що Росія втручалась у хід виборів 2016 з метою сприяти Дональду Трампу. У США також триває робота спеціального прокурора Мюллера, який серед іншого покликаний встановити, чи координувалось російське втручання на рівні контактів між штабом Трампа та урядом Росії.

Трамп відкидає звинувачення. Нещодавно президент Росії Володимир Путін закликав США передати Москві докази втручання, у якому звинувачують офіційну Москву.