Відвідавши Україну, законодавець США прагне надалі протистояти Росії

Член Палати представників Конгресу США від штату Нью-Йорк Еліс Стефанік здійснила візит до України у лютому 2018 року.

У лютому цього року законодавець-республіканець Еліс Стефанік очолила делегацію Конгресу США, яка відвідала Україну, Естонію та Латвію. Повернувшись до Нью-Йорка, вона дала інтерв’ю місцевій газеті Adirondack Daily Enterprise, в якому поділилася своїми враженнями від того, що бачила, розповіла про стан кібервійни в Східній Європі і висловила думки щодо нещодавніх рішень американських та російських лідерів.

Стефанік, яка є членом Комітету Палати представників з питань збройних сил, сказала, що під час поїздки вона мала нагоду розмовляти з лідерами всіх трьох країн, які відчувають дестабілізуючу політику Росії, про те, як Москва впливає на вибори і здійснює кібератаки.

Вона зазначила, що це нічого нового і що російська пропаганда «працює» в Східній Європі з часу розвалу Радянського Союзу.

Стефанік вказала на те, як у 2007 році Росія скоїла масштабну кібератаку на Естонію, що призвело до перекриття доступу до всіх веб-сайтів. Вона нагадала, що в 2014 році Росія анексувала український Крим і продовжує підтримувати бойовиків-сепаратистів на Донбасі. У Латвії, зазначила законодавець, Кремль успішно впливає на політику країни шляхом пропаганди.

Вступивши на посаду в Палаті представників Конгресу США три роки тому, Еліс Стефанік відтоді зосереджує свої зусилля на протидії російським кібератакам та інформаційній війні. На відміну від президента Трампа, який применшує російську агресію, вона занепокоєна військовими та пропагандистськими заходами Кремля.

Із першого дня в Конгресі я дала ясно зрозуміти, що вважаю Росію суперником

«Із першого дня в Конгресі я дала ясно зрозуміти, що вважаю Росію суперником», – заявила Еліс Стефанік. Втручання у вибори США в 2016 році вона назвала лише частиною ширшої глобальної стратегії, коли ідеться про застосування Росією впливу та її намагання дестабілізувати демократичні інституції.

За словами законодавця, метою поїздки було підтвердження підтримки з боку США союзників НАТО – Естонії та Латвії – і відданості США справам України. Стефанік заявила, що підтримує членство України в НАТО.

Як повідомляє Міністерство оборони України, делегація представників США на чолі із конгресменами Еліс Стефанік та Ентоні Брауном завітала до Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

Головною метою цього візиту до МЦМБ американських гостей було ознайомлення та спостереження за ходом підготовки підрозділів Збройних сил України особовим складом інструкторів Збройних сил США в рамках діяльності «Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки – Україна».