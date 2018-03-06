Колишній радник Трампа відмовився співпрацювати зі слідством у «російській справі»

Колишній радник передвиборчого штабу Дональда Трампа Сем Нанберґ заявив, що не має наміру свідчити в справі про можливе російське втручання в американські вибори. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу MSNBC ввечері 5 березня.

За словами Нанберґа, він не хоче витратити десятки годин на перегляд свого електронного листування з колишніми радниками Трампа Стівом Бенноном і Роджером Стоуном. Нанберґ назвав виклик для надання свідчень спецпрокурору Роберту Мюллеру «абсолютно безглуздим» і рішуче відкинув підозри про змову між Трампом і Росією.

Роберт Мюллер у межах розслідування запросив у президента США Дональда Трампа та його радників листи і документи з 2015 року.

У США триває розслідування ймовірного втручання Росії в президентські вибори. Спецпрокурор Мюллер з'ясовує, чи існувала змова штабу Трампа з Кремлем з метою підірвати позиції суперника Трампа від Демократичної партії Гілларі Клінтон. Мюллер вже висунув звинувачення кільком помічникам Трампа і 13 російським громадянам. Москва заперечує втручання у вибори в США в 2016 році.

Сем Нанберґ розпочав працювати з Трампом в 2011 році, коли майбутній президент ще займався бізнесом, і був одним з його перших політичних радників. Однак Нанберґ був звільнений зі штабу в серпні 2015 року, більш як за рік до переможних для Трампа виборів.