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20 Березень 2018, Київ 18:41
Новини | Міжнародні

Трамп поговорив із Путіним телефоном, Кремль каже, що «привітав»

Володимир Путін, Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп розмовляв телефоном зі своїм російським колегою Володимиром Путіним після переобрання останнього на черговий 6-річний термін президентства, повідомили в Білому домі.

Подробиць розмови чиновники адміністрації не навели й пообіцяли оприлюднити відповідну заяву протягом дня.

Водночас у Кремлі заявили, що Трамп привітав Путіна з переобранням на четвертий президентський термін. У прес-службі російського президента заявили, що телефонна розмова відбулася «за ініціативою американської сторони».

«Лідери висловилися на користь розвитку практичної взаємодії на різних напрямках, у тому числі в питаннях забезпечення стратегічної стабільності і боротьби з міжнародним тероризмом. Зокрема, підкреслена важливість скоординованих зусиль з обмеження гонки озброєнь», – йдеться в заяві Кремля.

За попередніми даними, Путін перемагає на виборах президента Росії, що відбулися 18 березня. За даними російської ЦВК, він набирає 76,7% голосів.

В ОБСЄ заявили, що виборам у Росії бракувало реальної конкуренції.

65-річний Володимир Путін фактично керує Росією від 31 грудня 1999-го, коли подав у відставку попередній президент Борис Єльцин. У 2008 – 2012 роках президентом був обраний Дмитро Медведєв. Сам Путін не балотувався на виборах через законодавчі обмеження. У цей період він обіймав посаду прем’єр-міністра.

Останнім часом відносини між Заходом і Росією вкотре погіршилися через отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки. Британські слідчі заявляють, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», виготовленою в Росії. Влада Британії поклала відповідальність за цей злочин на російську владу. Москва звинувачення відкидає.

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