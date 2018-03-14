Політика нового держсекретаря США Помпео може загострити конфронтацію між США та Росією – експерт

Президент США Дональд Трамп оголосив, що держсекретар США Рекс Тіллерсон відправлений у відставку. Новим держсекретарем стане колишній голова ЦРУ – Майк Помпео. Трамп пояснив, що відставка Тіллерсона пов’язана з розбіжностями у питаннях зовнішньої політики. Про те, що може означати для України призначення нового держсекретаря США, Радіо Донбас.Реалії розповів експерт міжнародної політики аналітичного центру Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

Уся зовнішня політика віднині буде під повним контролем президента Сполучених Штатів Америки

– Перше, найважливіше, що Майк Помпео є більш лояльним до Дональда Трампа, ніж вже екс-секретар Рекс Тіллерсон. Це означає, що уся зовнішня політика віднині буде під повним контролем президента Сполучених Штатів Америки.

Якщо Тіллерсон був не згоден з деякими рішеннями Трампа, вступав із ним у відкритий конфлікт, який виходив у публічний простір, то Помпео буде слухняним ретранслятором ідей та поглядів Трампа.

Можлива агресивна політика США за Помпео буде означати, що загостриться конфронтація між Росією та Заходом

Друге, відносно зовнішньої політики, відомо, що Майк Помпео – один з яструбів в американській політиці, особливо стосовно Росії. Тому у короткочасній перспективі для України це добре, оскільки США будуть зберігати, а може, й посилювати санкції проти Росії. Але одразу скажу, якщо дивитися на кілька кроків вперед, це не дуже добре. Така можлива агресивна політика США за Помпео буде означати, що загостриться конфронтація між Росією та Заходом, і геополітична війна стане більш радикальною.

Україна перебуває на передовій цього геополітичного протистояння. Призначення Помпео не означає, що тепер США будуть повністю на нашому боці, це також означає дестабілізацію.

Така ж ситуація й за іншими напрямками. Зараз для Помпео головною буде Північна Корея, тому що йому потрібно буде підготувати зустріч Трампа з Кім Чен Ином. Тож я очікую варіант, за якого Україну на деякий час забудуть, враховуючи відносно проросійську позицію Трампа стосовно Путіна та російських чиновників.

– Усі ці кадрові зміни відбуваються на тлі розслідування про втручання Росії у президентські вибори у США. Зовсім скоро буде кінцевий звіт. Чи зможе він стати новим етапом у конфронтації США та Росії, коли вона повернеться на роль головного політичного суперника?

– По суті, це зараз і відбувається. Остання промова Путіна перед Федеральними зборами Росії показала, що Росія готується до стратегічної конфронтації, а не до миру.

Складно сказати, чим розслідування може завершитися. Дехто каже, що воно може завершитися навіть імпічментом президента. Все залежить від того, що конкретно там буде написано і чого саме досягнуть у ході цього розслідування.

Я не думаю, що все завершиться настільки радикальним результатом. Але воно може вдарити по команді Трампа і змусити його відмовитися від пом’якшеної риторики щодо Росії і повернутися на шлях конфронтації, як це було за Рейгана, наприклад.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)