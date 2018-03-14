Пєсков: відносини Росії зі США навряд чи ще погіршаться зі зміною держсекретаря

Кремль заявляє, що зі зміною державного секретаря в США російсько-американські відносини «навряд чи» погіршаться ще більше.

«Навряд чи можна впасти нижче за підлогу. У цьому плані побоюватися подальшого погіршення навряд чи доводиться», – сказав 14 березня речник президента Росії Дмитро Пєсков.

Він додав, що в російської влади «залишається надія на конструктивізм, на тверезий підхід».

13 березня президент США Дональд Трамп повідомив, що звільняє Рекса Тіллерсона з посади державного секретаря США. Президент зазначив, що американське зовнішньополітичне відомство очолить директор Центрального розвідувального управління Майк Помпео, а головою ЦРУ стане його заступниця Джина Гаспел.