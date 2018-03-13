Звільнення Рекса Тіллерсона: перші реакції

13 березня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп написав у твіттері, що новим держсекретарем США стане директор ЦРУ Майк Помпео. Радіо Свобода зібрало перші реакції політичних аналітиків, журналістів та експертів про кадрові призначення в США.

Про можливе звільнення Рекса Тіллерсона американська преса писала ще 9 березня.

13 березня Дональд Трамп опублікував повідомлення: «Майк Помпео – директор ЦРУ – стане новим Держсекретарем. Він проведе фантастичну роботу! Дякую за роботу Рексу Тіллерсону! Джина Гаспел стане новим директором ЦРУ, першою жінкою на посаді. Вітаю всіх!»

Британський активіст-консерватор Деніел Гемільтон, підбиваючи підсумки роботи Тіллерсона, стверджує, що той може увійти в історію США як найгірший із держсекретарів. На думку Гемільтона, Тіллерсону бракує широти бачення, амбіцій та глибини.

Політолог Ларрі Сабато пише, що «Рекс Тіллерсон був бойскаутом», а Дональд Трамп – ні. Тому, на думку Сабато, в них двох і не склалась спільна робота.

Американський журналіст Говард Курц стверджує, що призначення Майка Помпео пояснюється «зручністю» його особи для Трампа. З Тіллерсоном президент США мав розбіжності в поглядах.

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Політичний аналітик RealClearPolitics Кейтлін Г’юі-Бьорнз теж аналізує причини, чому Трамп міг звільнити Тіллерсона. За словами журналістки, Тіллерсон ніколи не заперечував, що «ставиться до президента США, як до невігласа».

Кореспондент Fox4 Дженні Енчондо пише: «За день після того, як держсекретар Рекс Тіллерсон звинувачує Росію в отруєнні екс-шпигуна, його замінюють».

Телеведучий Джон Карділло жартує про умови призначення й звільнення Тіллерсона – ці обидва випадки, на його думку, були подарунком для Путіна.

Журналіст The Atlantic Наташа Бертранд із посиланням на CNN пише, що сам Тіллерсон дізнався про своє звільнення через твіттер Дональда Трампа.

Дінель Гемільтон також розповідає про заяви новопризначеного Держсекретаря Майка Помео під час виборів в США 2016 року – він не заперечував вплив Росії на Американську демократію.

А в 2014 році Помпео відвідував Україну та попереджав про незбеку з боку Росії:

Серед журналістів вже з'явився хештег, пов'язаний із відставкою Тіллерсона – #Rexit

Найсвіжіші повідомлення на тему звільнення Тіллерсона:

​Причини звільення Рекса Тіллерсона з посади дерсекретаря Дональд Трамп поки так і не назвав.