«Яструб замість яструба»: реакції в Україні на прихід Помпео в Держдепартамент США

В Україні коментують призначення дотеперішнього голови Центрального розвідувального управління Майка Помпео новим керівником Державного департаменту США замість Рекса Тіллерсона. Про цю заміну повідомив у вівторок президент США Дональд Трамп. Українські коментатори наголошують, що Майк Помпео, який відвідував Україну навесні 2014 року, має досить твердий підхід до Росії і критикував попередню американську адміністрацію Барака Обами за недостатню допомогу Києву.

Політолог Тарас Березовець вважає, що причиною відставки Рекса Тіллерсона з посади керівника американської дипломатії є його конфлікт із президентом Дональдом Трампом, що постійно жевріє останні півроку .

Яструба Тіллерсона змінив яструб Помпео

Березовець, який є директором програми «Національна безпека та оборона» Українського інституту майбутнього, каже, що суттєвих змін в американській зовнішній політиці щодо України і Росії не буде.

«Яструба Тіллерсона змінив яструб Помпео», – написав Березовець у фейсбуці про прихід до керма Держдепартаменту Майка Помпео, який понад рік за нової американської адміністрації був директором ЦРУ.

Росії від цього точно краще не буде, а Україна може лише виграти

«Росії від цього точно краще не буде, а Україна може лише виграти. Конфлікт Трампа з Тіллерсоном назрівав останні півроку. Держсекретар почувався і поводив себе з Трампом не як підлеглий., а як рівня президенту. І виказував свою незгоду з багатьох питань, включно з Близьким Сходом та КНДР», – написав Березовець.

Чого чекати від директора найбільшої спецслужби світу? Любити Росію – це точно не те, чому вчать в ЦРУ з пелюшок

Щодо очікувань від Майка Помпео як керівника Держдепартаменту, то Березовець переконаний, що любити Росію Помпео «точно не буде».

«Чого чекати від Помпео? Ну, а чого чекати від директора найбільшої і найпотужнішої спецслужби світу? Любити Росію – це точно не те, чому вчать в ЦРУ з пелюшок. Він буде більш поступливий, аніж Тіллерсон, але буде діяти, озираючись на Конгрес. І в цілому роль Держдепу за нинішньої адміністрації суттєво зменшилась. Все вирішують Білий дім і Конгрес», – зауважив Березовець.

Помпео розглядався як абсолютний яструб. Він дуже послідовно демонстрував антиросійську політику

Експерт-міжнародник, екс-депутат Верховної Ради Тарас Чорновіл вважає Майка Помпео «яструбом з відверто антиросійськими поглядами».

«Помпео розглядався як абсолютний яструб. Він дуже послідовно демонстрував антиросійську політику», – сказав Тарас Чорновіл в ефірі телеканалу «112 Україна», додавши, що Помпео «розмовляв з Росією мовою ультиматумів».

За словами Чорновола, Помпео краще від Тіллерсона розуміє, «що Росія є ворогом Америки».

За словами експерта, особливо кардинальних змін в політиці США щодо України не повинно бути, але увага Вашингтона до України зросте.

Тепер українська політика США щодо України стане більш активною

«Раніше Україна була нецентральним пунктом зовнішньої діяльності США. Ми були на третіх ролях. Тепер українська політика (США) стане більш активною», – вважає Тарас Чорновіл.

На його думку, між Трампом та Тіллерсоном були розбіжності в певних темах – скажімо, щодо Північної Кореї чи Ірану.

«Помпео має схожі погляди з питань зовнішньої політки. Щодо Ірану – стовідсотковий збіг», – зауважує Чорновіл.

Політолог Сергій Таран вважає призначення Помпео новим керівником Держдепартаменту ще однією ознакою «зсуву політики США в бік твердої лінії, в тому числі щодо Росії».

Трампу нічого не залишається, як просити старих республіканських яструбів пощупати задиракуватого кремлівського півня

«Не виключено, що теракт проти (Сергія) Скрипаля став останньою краплею в розумінні того, що досвіду (Тіллерсона) в бізнесі явно недостатньо для того, аби втихомирити геополітичних фриків, і тому нічого не залишається, як просити старих республіканських яструбів пощупати задиракуватого кремлівського півня», – вважає Таран.

В Україні нагадують, що Майк Помпео був із візитом в Україні в квітні 2014 року – саме тоді вже Крим був фактично окупований та анексований Росією, а на сході Україні починав палати конфлікт, підбурюваний Москвою.

Тоді Помпео скритикував недостатню увагу адміністрації президента Барака Обами до Києва і недостатню, на його думку, допомогу Україні.

А коли його затверджували на посаду керівника ЦРУ в Сенаті США у січні минулого року, то Помпео заявив: «Росія почала агресивно утверджуватись у світі, вторгнувшись до України і окупувавши її, загрожуючи Європі і при цьому не роблячи практично нічого, аби допомогти у знищенні «Ісламської держави».

Український сайт liga.net вважає 54-річного Майка Помпео «типовим представником консервативного крила Республіканської партії».

Помпео, на думку сайту, «явний скептик щодо зближення з Росією».

Ми можемо змінити розрахунок Путіна і збільшити ризик для нього від переміщення бойових сил ближче до Києва

Щодо візиту в Україну майже чотири роки тому, то нагадують слова Помпео, сказані ним тоді.

«Тією мірою, якою ми можемо продемонструвати підтримку українському урядові, ми можемо змінити розрахунок Путіна і збільшити ризик для нього і для Росії від переміщення бойових сил ближче до Києва», – сказав тоді Помпео на тлі неясності, як далеко можуть просунутись російсько-гібридні війська на Донбасі.

Сенатський комітет у закордонних справах затверджуватиме кандидатуру Майка Помпео на посаду голови Державного департаменту США наступного місяця.