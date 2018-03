Трамп заявив, що Тіллерсон звільнений із посади держсекретаря США

Рекс Тіллерсон звільнений із посади державного секретаря США, повідомив американський президент Дональд Трамп у Twitter.

«Майк Помпео, директор ЦРУ, стане новим державним секретарем. Він робить фантастичну роботу. Дякую Рексові Тіллерсону за його службу», – написав Трамп.

За його словами, Центральне розвідувальне управління очолить Джина Геспел. Трамп зазначив, що вона стане першою жінкою на цій посаді. Наразі Геспел є заступницею директора ЦРУ.

Президент не пояснив причини кадрових перестановок.

1 грудня 2017 року Трамп називав фейком повідомлення в ЗМІ про те, що він планує звільнити державного секретаря Рекса Тіллерсона у найближчі тижні.

За день до цього, 30 листопада, газета The New York Times з посиланням на неназвані урядові джерела написала, що Білий дім планує змістити Тіллерсона з посади, а на його місце призначити директора ЦРУ Майка Помпео. Пізніше подібні повідомлення опублікували агентства Associated Press і Reuters, а також низка інших новинних організацій.

На початку жовтня телеканал NBC повідомляв про те, що Тіллерсон планував піти у відставку через конфлікт із Трампом. Телеканал з посиланням на джерела стверджував, що голова Держдепартаменту нецензурно відгукнувся про президента після зустрічі в Пентагоні в липні. Тіллерсон пізніше заперечив цю інформацію і підкреслив, що як і раніше «залишається прихильний президенту».

Тіллерсон очолював Державний департамент США з 1 лютого 2017 року. До цього він був керівником нафтогазової корпорації ExxonMobil.

До запровадження санкцій проти Росії його компанія Exxon Mobil мала низку спільних проектів з російською корпорацією «Роснефть», тож обмежувальні заходи завдали їй великих збитків.

Кандидатура Тіллерсона спричинила неоднозначні оцінки експертів через можливий конфлікт інтересів. Exxon Mobil неодноразово звинувачували у лобіюванні послаблення санкцій проти Росії. Однак під час слухань у Сенаті Рекс Тіллерсон підтримав санкції і так званий «закон Магнітського».

