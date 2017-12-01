Трамп: повідомлення про підготовку відставки Тіллерсона є фейком

Президент США Дональд Трамп назвав фейком повідомлення в ЗМІ про те, що він планує звільнити державного секретаря Рекса Тіллерсона у найближчі тижні.

«Він не йде, і хоча ми не погоджуємося в деяких питаннях, … ми добре працюємо разом», – написав Трамп у Twitter 1 грудня.

Цього ж дня Тіллерсон заявив, що повідомлення про його можливу відставку «смішні».

30 листопада газета The New York Times з посиланням на неназвані урядові джерела написала, що Білий дім планує змістити Тіллерсона з посади, а на його місце призначити директора ЦРУ Майка Помпео. Пізніше подібні повідомлення опублікували агентства Associated Press і Reuters, а також низка інших новинних організацій.

У Білому домі після цього заявили, що оголошень з цього приводу немає, і Тіллерсон продовжує перебувати на посаді. А Держдепартамент США заперечив повідомлення про плановану відставку державного секретаря.

На початку жовтня телеканал NBC повідомляв про те, що Тіллерсон планував піти у відставку через конфлікт із Трампом. Телеканал з посиланням на джерела стверджував, що голова Держдепартаменту нецензурно відгукнувся про президента після зустрічі в Пентагоні в липні. Тіллерсон пізніше заперечив цю інформацію і підкреслив, що як і раніше «залишається прихильний президенту».