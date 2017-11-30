Білий дім: Тіллерсон продовжує очолювати Державний департамент

Державний секретар Сполучених Штатів Рекс Тіллерсон залишається на своїй посаді, заявила речниця Білого дому Сара Сандерс у відповідь на інформацію західних ЗМІ про наміри адміністрації президента США Дональда Трампа змістити Тіллерсона й призначити замість нього директора ЦРУ Майка Помпео.

«У цей момент оголошення немає. Тіллерсон продовжує очолювати Державний департамент, і весь кабінет сконцентрований на завершенні цього неймовірно успішного першого року адміністрації президента Трампа», – сказала Сандерс.

Сам Трамп перед зустріччю з принцом Бахрейну у відповідь на питання про можливу відставку Тіллерсона заявив: «Він тут. Рекс тут».

Газета The New York Times з посиланням на високопоставленого представника адміністрації президента США писала, що про відставку Тіллерсона можуть оголосити «упродовж тижнів». Водночас видання не уточнювало, чи схвалив Трамп цей план Білого дому.

На початку жовтня телеканал NBC повідомив про те, що Тіллерсон планував піти у відставку через конфлікт із Трампом. Телеканал із посиланням на джерела стверджував, що голова Держдепартаменту мав намір залишити посаду ще влітку, але після вмовлянь віце-президента Майка Пенса залишився. Тіллерсон заперечив цю інформацію і підкреслив, що як і раніше «залишається прихильний президенту».