ЗМІ: у Білому домі планують відставку Рекса Тіллерсона

У Білому домі планують змістити Рекса Тіллерсона з посади державного секретаря США і призначити на цю посаду директора ЦРУ Майка Помпео, повідомляють західні ЗМІ.

Як написала газета The New York Times з посиланням на високопоставленого представника адміністрації президента США, рішення можуть оголосити «упродовж тижнів».

Пізніше подібні повідомлення опублікували також агентства Associated Press і Reuters, а також низка інших новинних організацій.

За повідомленнями, після кадрових перестановок місце директора ЦРУ займе близький соратник Дональда Трампа сенатор-республіканець Том Коттон. The New York Times не уточнює, чи схвалив Трамп цей план Білого дому. В адміністрації президента США цю інформацію не коментували.

На початку жовтня телеканал NBC повідомив про те, що Тіллерсон планував піти у відставку через конфлікт із Трампом. Телеканал із посиланням на джерела стверджував, що голова Держдепартаменту мав намір залишити посаду ще влітку, але після вмовлянь віце-президента Майка Пенса залишився. Тіллерсон заперечив цю інформацію і підкреслив, що як і раніше «залишається прихильний президенту».