Тіллерсон: поліпшення відносин із Росією не буде до нормалізації ситуації в Україні

Відносини США і Росії не поліпшаться до нормалізації ситуації в Україні, заявляє держсекретар США Рекс Тіллерсон.

«Я вже говорив росіянам – ми не зможемо повернути до нормального стану наші відносини доти, поки не вирішимо ситуацію в Україні», – заявив Тіллерон, виступаючи 28 листопада у «Вілсон центрі» у Вашингтоні.

Він наголосив, що антиросійські санкції діятимуть доти, поки Москва не припинить дії, що привели до їх запровадження.

«Ми сподіваємося, що Росія вживе заходів для повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України і повністю виконає Мінські домовленості. Це дасть нам можливість розпочати процес відновлення нормальних відносин. Але дозвольте чітко заявити: санкції, пов’язані з Мінськоми домовленостями, зберігатимуться доти, поки Росія не припинить дії, які призвели до них», – сказав Тіллерсон.

Напередодні в інтерв’ю виданню Politico спеціальний представник США у справах України Курт Волкер заявив, що ще не бачить готовності президента Росії Володимира Путіна змінити політику щодо України й оцінив на 80% ймовірність, що конфлікт на Донбасі триватиме і наступного року.

Відносини США і Росії погіршилися через низку питань, зокрема через агресію Москви проти України і ймовірне російське втручання у президентські вибори в США 2016 року.

Сполучені Штати Америки наклали санкції на Росію у зв’язку з її ймовірним втручанням у президентські вибори 2016 року в США, а також приєдналися до інших країн Заходу в запровадженні обмежень для Москви за її агресію в Україні.