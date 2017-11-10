США не змінять жорстку лінію проти Кремля – Еггерт

Учасники програми «Ваша Свобода»: Микола Бєлєсков, аналітик Інституту світової політики; Костянтин Еггерт, політичний коментатор телеканалу «Дождь» («Скайпом»).

Президент США і Росії, Дональд Трамп та Володимир Путін, потисли один одному руки і обмінялися привітаннями, коли лідери країн зібралися для групового фото на саміті держав Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у В’єтнамі. Раніше 10 листопада речниця Білого дому Сара Сандерз заявила, що Трамп не проводитиме окремої зустрічі з Путіним. Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков повідомляв, що протокольні служби продовжують обговорення можливості повноцінної зустрічі президентів Росії і США в кулуарах саміту АТЕС у В’єтнамі.

Олександр Лащенко: Жириновського називають «клоуном», «блазнем» російської політики, іноді оглядачі кажуть, що він публічно дозволяє собі говорити те, що не може собі дозволити Путін. У своїй черговій заяві на телеканалі «Росія-1» Жириновський зокрема заявив: «Ми заплющимо очі на те, що робить Трамп на Далекому Сході, а він заплющить очі, що ми робитимемо в Україні і в Києві». Панове, може Трамп проміняти Україну на Сирію, на протидію ядерній програмі КНДР?

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У зовнішній політиці Російська Федерація або не фігурує як активний гравець, або їй банально нічого запропонувати

​Микола Бєлєсков: Думаю, що ні. Те, що формальної зустрічі (Трампа і Путіна – ред.) не було, ознака того, що у зовнішній політиці, як її бачить Дональд Трамп, як її бачать американські чиновники Держдепу, Міноборони, Російська Федерація або не фігурує як активний гравець, або їй банально нічого запропонувати.

В питанні торгівлі взагалі мало що може Путін запропонувати – двостороння торгівля мінімальна

Це азійське турне, яке має менший наголос до питань України, євроатлантичної безпеки. Трампа цікавлять (його бачення американської зовнішньої політики) два питання – торгівля і КНДР. В питанні торгівлі взагалі мало що може Путін запропонувати – їхня двостороння торгівля мінімальна, близько 20-30 мільярдів доларів. В питанні КНДР, то, якщо проаналізувати останні заяви Російської Федерації, навіть гірші з точки зору американських інтересів, як їх артикулює Трамп, ніж навіть китайські.

Трамп не займається безпосередньо українським врегулюванням. Цим займаються співробітники Держдепу, Міноборони

Трамп не займається безпосередньо українським врегулюванням. Цим займаються співробітники Держдепу, Міноборони. Ці люди в першу чергу формують політику. У них є чіткі заяви, що ніхто не буде міняти Україну.

Американську сторону цікавить спробувати розмістити на території Донбасу миротворців

Американську сторону зараз цікавить спробувати розмістити на території Донбасу миротворців, подивитися, наскільки Російська Федерація готова йти до цього і потім, можливо, вже безпосередньо вийти на Трампа та сказати: ми намагалися, як ви й хотіли, але цього не вийшло з об’єктивних причин і через позицію Росії.

Америка налаштована на розташування їх (миротворців – ред.) повністю по всій території. Чітко собі поставила ціль – протестувати по максимуму, подивитися, наскільки Росія серйозно налаштована.

Російська сторона дуже хотіла зустрітися з Трампом, а американці вирішили, що все ж таки ні. Причини зрозумілі

​Костянтин Еггерт: Офіційної зустрічі (Трампа і Путіна – ред.) не буде. Виглядає це так, що російська сторона дуже хотіла зустрітися з Трампом, а американці вирішили, що все ж таки ні. Причини зрозумілі. По-перше, навряд чи готова відповідь на пропозицію американців щодо розміщення 20 тисяч миротворців, про що повідомило видання The Wall Street Journal.

Фон, який існує у Вашингтоні, вкрай невдалий для будь-яких контактів Трампа з Путіним. Існує «тінь Конгресу»

Зрозуміло, що цих миротворців американці пропонують розмістити не там, де хоче Росія, а де вона їх зовсім не хоче бачити. По-друге, весь цей час фон, який існує у Вашингтоні, вкрай невдалий для будь-яких контактів президента Трампа з Путіним. По-третє, існує «тінь Конгресу». Згадаймо ще рішення про виділення майже півмільярда доларів на протистояння російському впливу в Європі, включаючи 100 мільйонів для країн Балтії. Тим більше, якщо обидві сторони знають: жодних рішень ухвалити тут не можна.

На найближчу перспективу – ні про які серйозні американсько-російські домовленості не доводиться навіть і мріяти Трампу, якщо подібні мрії і є

Критики (Трампом Путіна – ред.) немає. Але абсолютно очевидно, що і Трамп, і держсекретар Рекс Тіллерсон плекають надію, що коли-небудь, можливо, вдасться з Путіним домовитися. Вони просто не досить досвідчені в політиці і не знають, що подібні мрії були до них у багатьох. Мені здається, на найближчу перспективу – ні про які серйозні американсько-російські домовленості не доводиться навіть і мріяти Трампу, якщо подібні мрії і є. І Путін поки що, я не бачу, щоб був готовий зробити якісь драматичні кроки, які дозволили б якось зрушити процес з місця.

Американський президент не дуже сильно впливає на політику, а впливають генерали, конгресмени і мас-медіа

Вся історія з Україною і з місією Курта Волкера показує, що США пропонують Москві: зробіть серйозний крок – покажіть, що хочете врегулювати ситуацію на сході України. Відповіді немає. Якщо прийняти американську пропозицію, то означатиме де-факто дуже серйозний підрив російського контролю над окупованими територіями. Путін не піде на цей варіант. І цей гамбіт американської адміністрації закінчиться нічим. Сьогодні маємо ситуацію, при якій американський президент не дуже сильно впливає на політику, а впливають генерали, конгресмени і мас-медіа. Всі ці три групи людей... не скажеш, що сильно симпатизують Кремлю.

Такого агресивного, ворожого внутрішнього середовища для Кремля не було ніколи

Такого неприємного і агресивного, ворожого внутрішнього середовища для Кремля не було ніколи. Сполучені Штати Америки не змінять жорстку лінію проти Кремля – це є мейнстрімом у США

– Пане Еггерт, можна прогнозувати, що Путін не піде з Донбасу, і ситуація такою ж лишатиметься і через рік, два, три роки...?

Путін, не можна виключати, захоче провести нову спецоперацію, яка відволіче увагу всіх від Донбасу, Криму, Сирії

​Костянтин Еггерт: Путін не любить щось робити під тиском. Не можна виключати, що він захоче провести якусь нову спецоперацію, яка відволіче увагу всіх і від Донбасу, і від Криму, і від Сирії.

Інша справа, що політичних ресурсів у Москви все ж не дуже багато. На будь-який жорсткий крок Москви може бути три жорстких кроки США. Москва зараз у підвішеному стані

Інша справа, що ресурсів, навіть політичних ресурсів у Москви все ж не дуже багато. На будь-який жорсткий крок Москви може бути три жорстких кроки США. Це доводиться брати до уваги. І тому Москва зараз у підвішеному стані. Але так, що зараз, сказати б, люди з Кремля біжать, штовхаючи одне одного у броньовані «мерседеси», поїхати в американське посольство і сказати, що ми готові домовлятися, то цього немає.

– Була заява посольства України у США: «Оборонний бюджет США на 2018 рік передбачає 350 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні та суттєве розширення її напрямів. Проект закону санкціонує надання Україні летальних озброєнь оборонного характеру». Пане Бєлєсков, питання надання Сполученими Штатам и летальної зброї Україні стає практичним?

Коли Америка передає озброєння, то бере на себе ще більшу відповідальність щодо країни-реципієнта

​Микола Бєлєсков: У першу чергу це буде військовим фактором, який мінятиме радикально ситуацію на лінії фронту. Буде позитивне рішення, то це буде потужний політичний сигнал – у випадку чого змушуватиме Америку все більше втручатися. Як показує практика, коли Америка передає озброєння, то означає, що бере на себе ще більшу відповідальність щодо країни-реципієнта. Останній раз була масова передача у липні-серпні ще 2016 року. Цікаво, що на практиці отримаємо. Помацати, подивитися поки немає можливостей.

Рано чи пізно конфлікт на Донбасі завершиться, навіть незалежно на чию сторону, або просто зійде з порядку денного. Перестане бути пріоритетом для США. Україні варто почати вибудовувати самоцінні двосторонні відносини, інакше, на жаль, нас чекає знову чергове забуття. Дві баржі з вугіллям чи присутність Джеймса Меттіса – це не стратегічне партнерство.