Повноцінна зустріч Путіна і Трампа на саміті АТЕС все ще можлива – Пєсков

Протокольні служби продовжують обговорення можливості повноцінної зустрічі президентів Росії і США в кулуарах саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у В'єтнамі. Про це 10 листопада заявив речник глави російської держави Дмитро Пєсков.

«Ясності поки немає. Від наших американських колег надходить суперечлива інформація. Так чи інак, у кулуарах зустріч відбудеться», – вказав речник Путіна.

Раніше 10 листопада речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що президент США Дональд Трамп не проводитиме окремої зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним у В'єтнамі через те, що робочі графіки обох лідерів на саміті не збігаються.

«Вони (Трамп і Путін – ред.) будуть в одному й тому ж місці. Чи збираються вони перетнутися один з одним і привітатися? Звичайно, це можливо і ймовірно. Але з точки зору запланованої, офіційної зустрічі, в календарі немає жодної, і ми не очікуємо, що вона з’явиться», – уточнила Сандерс.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон 9 листопада також заявляв, що рішення з приводу переговорів президента Дональда Трампа із його російським колегою Володимиром Путіним ще немає. Водночас Тіллерсон, який супроводжує Трампа в його турі Азією, заявив у Пекіні, що питання полягає в тому, чи буде зустріч наповнена змістом.

Відносини США і Росії погіршилися через низку питань, зокрема через агресію Москви проти України і ймовірне російське втручання у президентські вибори в США 2016 року.

Єдина зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбулася 7 липня у Гамбурзі на полях саміту «Групи двадцяти». Тоді сторони обговорили становище в Україні і Сирії, втручання Росії у президентські вибори у США, ракетно-ядерну проблему Північної Кореї та деякі інші питання, повідомили після зустрічі голови дипломатичних відомств обох країн.