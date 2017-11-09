Тіллерсон: рішення про зустріч Трампа і Путіна ще немає

Державний секретар США Рекс Тіллерсон заявляє, що рішення з приводу переговорів президента Дональда Трампа із його російським колегою Володимиром Путіним ще немає.

Тіллерсон заявив про це після того, як помічник російського лідера Юрій Ушаков повідомив, що Трамп і Путін зустрінуться у В’єтнамі 10 листопада, куди вони прибудуть на Азійський економічний саміт.

«Зараз узгоджується час зустрічі, це буде 10 числа», – сказав Ушаков, додавши, що переговори пройдуть у кулуарах саміту.

Водночас Тіллерсон, який супроводжує Трампа у його турі Азією, заявив у Пекіні, що питання полягає в тому, чи буде зустріч наповнена змістом.

Відносини США і Росії погіршилися через низку питань, зокрема через агресію Москви проти України і ймовірне російське втручання у президентські вибори в США 2016 року.

Єдина зустріч президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна відбулася 7 липня у Гамбурзі на полях саміту «Групи двадцяти». Тоді сторони обговорили становище в Україні і Сирії, втручання Росії у президентські вибори у США, ракетно-ядерну проблему Північної Кореї та деякі інші питання, повідомили після зустрічі голови дипломатичних відомств обох країн.