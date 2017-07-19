Білий дім: друге спілкування Трампа з Путіним у Гамбурзі було «короткою розмовою»

Президент США Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путін, крім офіційної двосторонньої зустрічі, яка 7 липня тривала понад дві години, мали й «коротку розмову» під час обіду для учасників саміту «Групи двадцяти» в німецькому Гамбурзі. Це 18 липня підтвердив Білий дім.

Президент консалтингової групи Eurasia Group Іан Бреммер, який першим повідомив про другу розмову лідерів США та Росії, заявив, що Трамп пішов зі свого місця на обіді і провів близько години, розмовляючи «приватно і емоційно» з Путіним, «комунікуючи лише через власного перекладача Путіна». Відсутність американського перекладача здивувала інших лідерів на обіді, сказав Бреммер, який назвав це «порушенням протоколу національної безпеки».

Білий дім заявив, що Трамп використовував російського перекладача, оскільки його американський колега на вечері не говорив російською.

Сам президент США написав у мережі Twitter, що «повідомлення фейкових новин про секретну вечерю з Путіним є «виявом хворої уяви».

Раніше 18 липня агенція Reuters із посиланням на неназваного представника Білого дому повідомила, ніби президент США Дональд Трамп мав у Гамбурзі другу зустріч із російським президентом Володимиром Путіним, про яку пресі не повідомляли.

Трамп перебуває під пильною увагою американських критиків через заяви, що його члени його кампанії могли бути пов’язані з зусиллями Росії щодо впливу на вибори 2016 року. Трамп заперечує будь-які незаконні контакти з росіянами.