Трамп заперечує, що мав секретну зустріч із Путіним у Німеччині

Президент США Дональд Трамп пізно ввечері 18 липня заперечив, що на саміті «Групи двадцяти» в Німеччині мав другу зустріч із російським колегою Володимиром Путіним, про яку не повідомив пресі.

«Повідомлення фейкових новин про секретну вечерю з Путіним є «виявом хворої уяви» (sick в оригіналі – ред.). Усі лідери «Групи двадцяти» із подружжями були запрошені канцлером Німеччини. Преса знала!» – написав Трамп у мережі мікроблогів Twitter.

«Фейкові новини стають дедалі більш нечесними! Навіть вечеря, організована для топ-20 лідерів у Німеччині, видається за зловісну!» – додав президент США.

Раніше 18 липня агенція Reuters із посиланням на неназваного представника Білого дому повідомила, ніби президент США Дональд Трамп мав у Гамбурзі другу зустріч із російським президентом Володимиром Путіним, про яку пресі не повідомляли.

The New York Times пише, нібито Трамп сам підійшов до Путіна в другій половині вечері, організованої канцлером Німеччини. За цим повідомленням, у розмові, крім президентів Росії та США, брав участь лише перекладач Путіна.